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«Ростов» объявил об уходе Романа Акбашева

«Ростов» объявил об уходе Романа Акбашева
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Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Романа Акбашева. Ростовчане пожелали футболисту удачи в дальнейшей карьере.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Акбашев по своей инициативе разорвал контракт с «Ростовом» и вернулся в «Факел». Однако официального объявления от воронежского клуба ещё не последовало.

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне Роман Акбашев принял участие в 12 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» располагается на 10-м месте.

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