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Испанский радиоведущий Таберна: Захарян не использует получаемые возможности в полной мере

Испанский радиоведущий Таберна: Захарян не использует получаемые возможности в полной мере
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Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Захарян всё ещё находится в процессе адаптации. Он должен вносить больший вклад с теми качествами, которые он имеет. Ему не хватает интенсивности. Главный тренер Иманол даёт ему много возможностей, но Захарян не использует их в полной мере. Арсену нужно приносить больше пользы, особенно сейчас, когда он нужен команде вместо травмированного Кубо. Я не думаю, что тренер перестанет ему доверять. Арсен продолжит и дальше играть в «Реале Сосьедад», – приводит слова Таберны Metaratings.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko. К «Реалу Сосьедад» воспитанник академии московского «Динамо» Арсен Захарян присоединился в летнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл за «Сосьедад» во всех турнирах в 19 матчах, 10 из которых провёл в стартовом составе, и отметился одной результативной передачей. «Реал Сосьедад» после 20 туров чемпионата Испании располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Сосьедад» сыграет с «Сельтой» на выезде.

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