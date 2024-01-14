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Тренер «Реала Сосьедад» высказался об игре Захаряна после поражения в баскском дерби

Тренер «Реала Сосьедад» высказался об игре Захаряна после поражения в баскском дерби
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в баскском дерби с «Атлетиком» (1:2).

«Барренечеа и Захарян вышли на разных флангах. Но вы видели, что Андер был не таким, как всегда, это ему дорого стоило. Я считаю, что Лекуэ провёл великолепную игру против него в первом тайме. Это правда, что во втором Баррене ответил ему тем же и провёл впечатляющие минуты. С Захой всё точно так же: Юри Берчиче тоже отлично сработал в обороне, что помешало Арсену сыграть лучше. Захаряну хоть и не привычно играть на правом фланге, но я уверен, что он может сделать это хорошо, и именно поэтому я поставил его туда. Также я понимал, что с выходом Дади и Магуназелаи команда станет лучше. Я думаю, они были хороши сегодня», – приводит слова Альгуасиля FootballFantasy.

Отметим, Захарян в матче с «Атлетиком» вышел в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл за «Сосьедад» во всех турнирах в 19 матчах, 10 из которых провёл в стартовом составе, и отметился одной результативной передачей.

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Испания - Примера . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Беренгер – 30'     2:0 Беренгер – 42'     2:1 Оярсабаль – 88'    

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов

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