Круговой выложил видео с игроками ЦСКА после перехода в армейский клуб

Российский защитник Данил Круговой выложил видео с игроками московского ЦСКА после перехода в армейский клуб.

На видео 25-летний россиянин на «ВЭБ Арене» перед матчем 7-го тура МИР РПЛ (1:1) здоровается с футболистами красно-синих Константином Кучаевым и Иваном Обляковым.

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн. Данил в составе «Зенита» три раза выиграл МИР РПЛ и четыре раза – Суперкубок России.