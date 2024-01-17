Генеральный директор ЦСКА Бабаев прокомментировал переход Кругового

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход российского защитника Данила Кругового в стан армейцев.

«По Данилу Круговому внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась, как и эта составляющая – Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента – так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку.

Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока также важнейший фактор. Конкуренция за игрока была серьёзной и шла достаточно давно. Это очень серьёзная и успешная работа многих департаментов клуба.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учётом действующего контракта. Возможно, нам ещё предстоят определённые этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде», — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Данил в составе «Зенита» три раза выиграл МИР РПЛ и четыре раза – Суперкубок России.