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Пеллегрини: если кто-то думает, что «Барселона» находится в кризисе, то он ошибается

Пеллегрини: если кто-то думает, что «Барселона» находится в кризисе, то он ошибается
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о «Барселоне» в преддверии их очного матча в 21-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 21 января.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда речь заходит о таких командах, как «Барселона», сомнения в их игре появляются из-за одной плохой передачи. В турнирах помимо Суперкубка Испании, она показывает хорошие результаты и занимает лидирующие позиции в чемпионате. «Барселона» отстаёт от лидера всего на несколько очков, но осталось разыграть ещё много очков. Если кто-то из нас думает, что «Барселона» находится в кризисе, то он ошибается. Нас ждёт тяжёлая игра», — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Бетиса» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи. Игра начнётся в 20:30 мск.

После 19 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 41 очко и занимают третье место, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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