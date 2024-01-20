Пеллегрини: если кто-то думает, что «Барселона» находится в кризисе, то он ошибается

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о «Барселоне» в преддверии их очного матча в 21-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 21 января.

«Когда речь заходит о таких командах, как «Барселона», сомнения в их игре появляются из-за одной плохой передачи. В турнирах помимо Суперкубка Испании, она показывает хорошие результаты и занимает лидирующие позиции в чемпионате. «Барселона» отстаёт от лидера всего на несколько очков, но осталось разыграть ещё много очков. Если кто-то из нас думает, что «Барселона» находится в кризисе, то он ошибается. Нас ждёт тяжёлая игра», — приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

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Напомним, матч «Бетиса» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи. Игра начнётся в 20:30 мск.

После 19 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 41 очко и занимают третье место, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков.