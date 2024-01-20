«Спартак» требует у «Кадиса» компенсацию за уход Абаскаля — El Desmarque

Возможный переезд главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис» может быть усложнён тем фактом, что красно-белые хотят получить компенсацию за уход своего тренера. Об этом сообщает журналист El Desmarque Хоакин Андуро.

По информации источника, «Спартак» не хочет отпускать Абаскаля бесплатно. Зная об интересе «Кадиса» к его подписанию, красно-белые требуют от испанского клуба финансовую компенсацию за уход тренера.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо. Также стоит отметить, что сегодня, 20 января, «Кадис» подтвердил отставку главного тренера Серхио Гонсалеса.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.