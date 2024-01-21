Мусаев – об адаптации в ЦСКА: с такими мастерами много времени не надо

Новичок московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об адаптации в стане армейцев.

«Сколько нужно времени для адаптации? Да с такими мастерами много времени не надо. Вокруг только хорошие футболисты, поэтому долго адаптироваться не надо. Вообще прекрасно себя тут ощущаю, мне всё нравится. Будем дальше работать», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, 19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. Уже сегодня в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1) 22-летний россиянин вышел на замену в перерыве и голевыми действиями не отметился.

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл 25 матчей за калининградцев, где отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.