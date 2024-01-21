Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА разгромил оманский «Сохар» со счётом 4:1 в первом товарищеском матче на сборах

ЦСКА разгромил оманский «Сохар» со счётом 4:1 в первом товарищеском матче на сборах
Аудио-версия:
Комментарии

В товарищеском матче встречались московский ЦСКА и оманский «Сохар». Команды играли на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

Уже на четвёртой минуте Иван Обляков вырезал пас на Антона Заболотного, который из пределов штрафной открыл счёт. На 13-й минуте при исполнении штрафного удара Обляков покатил на Фёдора Чалова, который остановил мяч, а Иван обводящим ударом упрочил преимущество армейцев.

На 26-й минуте после проникающего паса Заболотного, Обляков спокойно забил в пустые ворота соперника. Уже на 31-й минуте Обляков выполнял пас в штрафную, однако попал в защитника оманской команды, от которого мяч залетел в ворота.

При этом на 55-й минуте Роша на ровном месте оступился, упал на газон. Сразу после этого началась атака соперника, которая завершилась голом. Бразильца заменил российский защитник Матвей Лукин. Позже главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что с Рошей всё хорошо, он просто подвернул связку. Уже через пару дней игрок будет тренироваться в общей группе.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
21 января 2024, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Сохар
Сухар, Оман
1:0 Заболотный – 5'     2:0 Обляков – 13'     3:0 Обляков – 26'     4:0     4:1    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android