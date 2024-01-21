ЦСКА разгромил оманский «Сохар» со счётом 4:1 в первом товарищеском матче на сборах

В товарищеском матче встречались московский ЦСКА и оманский «Сохар». Команды играли на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу армейцев.

Уже на четвёртой минуте Иван Обляков вырезал пас на Антона Заболотного, который из пределов штрафной открыл счёт. На 13-й минуте при исполнении штрафного удара Обляков покатил на Фёдора Чалова, который остановил мяч, а Иван обводящим ударом упрочил преимущество армейцев.

На 26-й минуте после проникающего паса Заболотного, Обляков спокойно забил в пустые ворота соперника. Уже на 31-й минуте Обляков выполнял пас в штрафную, однако попал в защитника оманской команды, от которого мяч залетел в ворота.

При этом на 55-й минуте Роша на ровном месте оступился, упал на газон. Сразу после этого началась атака соперника, которая завершилась голом. Бразильца заменил российский защитник Матвей Лукин. Позже главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что с Рошей всё хорошо, он просто подвернул связку. Уже через пару дней игрок будет тренироваться в общей группе.