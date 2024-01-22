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Андрей Тихонов: боюсь ли красноярских морозов? Я спал в тайге, чего их бояться?

Андрей Тихонов: боюсь ли красноярских морозов? Я спал в тайге, чего их бояться?
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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Андрей Тихонов ответил на вопрос, боится ли он красноярских морозов. По словам экс-футболиста сборной России, во время службы в армии он спал в красноярской тайге, поэтому морозы его не пугают.

«Боюсь ли красноярских морозов? Чего их бояться? Я служил в армии в Красноярске и в тайге спал. И вы говорите, что я должен их бояться?» — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в СМИ появлялись слухи, что в штаб Тихонова в «Енисее» может войти другой известный экс-футболист Александр Мостовой. Сам Тихонов уже возглавлял «Енисей» с 2016 по 2017 год, под его руководством красноярцы заняли третье место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сегодня Тихонов рассказал, чем Первая лига отличается от РПЛ.

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