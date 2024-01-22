Тихонов рассказал, чем Первая лига отличается от РПЛ

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил уровень Первой лиги и сравнил её с Российской Премьер-Лигой. По его словам, команды в ФНЛ непростые, тяжело играть даже с аутсайдерами, но с уровнем РПЛ они всё равно не сравнятся.

«Команды в ФНЛ непростые. Первая лига всегда отличалась тем, что даже с командами из нижней части таблицы всегда тяжело играть. Есть команды, у которых мастерство футболистов чуть выше, а есть примерно одинаковые по уровню. Иногда в матчах с командами Первой лиги на первый план выходит везение, а потом – командная игра.

В Первой лиге тяжелее добиваться результата, чем в РПЛ? Идите в РПЛ и попробуйте сейчас обыграть «Пари НН» и «Факел». Зря, не надо так говорить», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялись слухи, что в штаб Тихонова в «Енисее» может войти другой известный экс-футболист Александр Мостовой.