Канчельскис: футбол в глубинке умер. У нас в год домашнего ЧМ-2018 закрылось 11 команд!

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о футболе в регионах России.

«Футбол в глубинке умер. Всё. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»)? А сейчас на «Востоке» сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

Я реалистично смотрю на вещи. Я и в глубинке работал, и в столице — всё видел и вижу. При чём тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как всё хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это даёт повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи. Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше — тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом — это хорошо? А кого-то это устраивает. Моя хата с краю — никого не знаю», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.