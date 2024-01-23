Гвинея — Сенегал: Мане, Менди и Кулибали в старте на матч КАН

Сегодня, 23 января, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Гвинея и Сенегал. Команды будут играть на стадионе Феликс «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы:

Гвинея: Коне, Силла, Соу, Али, Конте, Камара, Кейта, Диавара, Туре, Гирасси, Конте.

Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Сек, Мане, Сарр, Н. Менди, Гейе, Сарр, Диалло, Якобс, Дьятта.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Сенегала лидер группы с шестью очками. Гвинея находится на второй строчке с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.