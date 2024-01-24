Тренер «Челси» Почеттино: отчаянно хочу выиграть трофей в Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что жаждет выиграть свой первый трофей в английском футболе. Ранее аргентинский специалист работал с «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном».

«Да, я отчаянно хочу выиграть трофей в Англии. Мы (тренерский штаб Почеттино. — Прим. «Чемпионата») выиграли три трофея в Париже и хотим победить здесь, в Лондоне. Конечно, я этого очень хочу», — приводит слова Почеттино Football London.

Накануне, 23 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Мидлсбро». Первая встреча завершилась победой команды из Чемпионшипа со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. «Синие» разгромили соперников со счётом 6:1 и вышли в финал турнира. В финале «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.