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«Сочи» объявил о переходе чилийского хавбека Игнасио Сааведры

«Сочи» объявил о переходе чилийского хавбека Игнасио Сааведры
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе чилийского полузащитника Игнасио Сааведры. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист присоединится к южной команде на правах свободного агента.

В чемпионате Чили 2023 года 25-летний Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Сочи» на выезде встретится с калининградской «Балтикой» в начале марта.

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