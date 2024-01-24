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«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру

«Сочи» подпишет чилийского опорника Сааведру
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«Сочи» подпишет чилийского опорного полузащитника Игнасио Сааведру. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что футболист перейдёт на правах свободного агента, он уже прошёл медосмотр.

В чемпионате Чили 2023 года 25-летний Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Сочи» на выезде встретится с калининградской «Балтикой» в начале марта.

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