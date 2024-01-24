Обляков подшутил над Тикнизяном по поводу предстоящего перехода Наира в «Зенит»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подшутил над игроком «Локомотива» Наиром Тикнизяном по поводу предстоящего перехода футболиста железнодорожников в «Зенит».

ЦСКА и «Локомотив» проводят сборы в Абу-Даби в ОАЭ и располагаются недалеко друг от друга. Обляков решил подшутить над Тикнизяном, сказав: «Голубая (футболка. – Прим. «Чемпионата») должна быть через пару дней, да?».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов также вступил в дискуссию заявив: «Красно-синяя! У нас приоритетное право выкупа. Ещё ничего не ясно!».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, Тикнизян является воспитанником ЦСКА, сыграв за армейцев 60 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и четырьмя ассистами. По последним данным, Наир должен перейти в «Зенит» за € 8 млн.