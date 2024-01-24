Тикнизян не сыграл за «Локомотив» в товарищеском матче на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян не сыграл за железнодорожников в товарищеском матче с тольяттинским «Акроном» (0:2) на фоне новостей о переходе игрока в санкт-петербургский «Зенит».

При этом на позиции левого защитника железнодорожников сначала появился Марио Митай, а после перерыва вышел Александр Сильянов.

Напомним, ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил переговоры с «Зенитом» по игроку команды Наиру Тикнизяну. Также сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит» за € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую ЦСКА получит за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.