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«Люблю свою страну и её людей». Салах заявил о желании вернуться в сборную после травмы

«Люблю свою страну и её людей». Салах заявил о желании вернуться в сборную после травмы
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Крайний нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах сообщил о желании вернуться к выступлениям за свою национальную команду, которая на текущий момент принимает участие в Кубке африканских наций, после того, как он восстановится от травмы, ранее полученной им на этом турнире.

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю всё возможное для того, чтобы вернуться в сборную, как и было оговорено с самого начала. Я люблю свою страну и её людей. Старайтесь больше», — написал Салах в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма. Сообщалось, что Мохамед получил повреждение спины.

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Египта сыграет с ДР Конго. Матч состоится 28 января в 23:00 мск.

Турнирная сетка Кубка Африки
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