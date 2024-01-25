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«Все согласились с этим решением». Клопп — о реабилитации Салаха в «Ливерпуле»

«Все согласились с этим решением». Клопп — о реабилитации Салаха в «Ливерпуле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что крайний нападающий мерсисайдцев и египетской национальной команды Мохамед Салах принял решение проходить реабилитацию после травмы, полученной на Кубке африканских наций, в Англии, а не на базе сборной.

«Все согласились с тем, что имеет смысл проводить реабилитацию здесь. Это именно то, что мы делаем сейчас.

У нас впереди ещё целый сезон, и мы все хотим, чтобы Салах был в хорошей форме. Но если он наберёт форму раньше, а Египет по-прежнему будет принимать участие в турнире, он вернётся в сборную», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма. При этом сообщается, что Мохамед получил повреждение спины.

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