«Крылья Советов» интересуются 20-летним аргентинским вингером

Самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к нападающему аргентинского «Индепендьенте» Николасу Вальехо, находящемуся в аренде в клубе «Тальерес», сообщается в эфире DLC Radio.

20-летний футболист присоединился к «Тальерес» 31 августа 2023 года на правах полуторагодичной аренды с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в 45 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,3 млн.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.