Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» интересуются 20-летним аргентинским вингером

«Крылья Советов» интересуются 20-летним аргентинским вингером
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к нападающему аргентинского «Индепендьенте» Николасу Вальехо, находящемуся в аренде в клубе «Тальерес», сообщается в эфире DLC Radio.

20-летний футболист присоединился к «Тальерес» 31 августа 2023 года на правах полуторагодичной аренды с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Вальехо принял участие в 45 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,3 млн.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Защитник из Беларуси находится на просмотре в «Крыльях Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android