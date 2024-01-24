Защитник из Беларуси находится на просмотре в «Крыльях Советов»

Защитник из Беларуси Кирилл Печенин сейчас находится на просмотре в «Крыльях Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отметим, что сегодня, 24 января, «Крылья Советов» провели товарищеский матч с македонским «Гостиваром». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:1. В составе самарского коллектива дебютировал и Кирилл Печенин, который по ходу встречи вышел со скамейки запасных.

Последним клубом 26-летнего футболиста является «Оренбург», в составе которого защитник играл с января 2022 года. В начале 2024 года Печенин стал свободным агентом.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.