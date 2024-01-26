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Александра Головина не включили в число команды «номинантов» EA FC 24

Александра Головина не включили в число команды «номинантов» EA FC 24
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Корпорация Electronic Arts завершила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2023 года. По его итогам российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошёл в число команды «номинантов» EA FC 24.

Отметим, что 27-летний Головин впервые оказался в числе претендентов на команду года от EA. Кроме того, он стал первым россиянином, который удостоился подобного признания от Electronic Arts. Однако Александр не попал не только в команду года, но и оказался вне списка «номинантов», в которых включают «cамых достойных» из тех, кто не попал в символическую сборную из 11 лучших футболистов, выбранных на голосовании.

Напомним, Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. С 2018 года российский футболист выступает в составе «Монако». Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 16 матчах Лиги 1. Он записал на свой счёт пять забитых мячей и три результативные передачи.

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