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«Брайтон» обыграл «Шеффилд» в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Жоао Педро

«Брайтон» обыграл «Шеффилд» в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Жоао Педро
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Санни Гиллом. «Брайтон» одержал победу со счётом 5:2.

На 14-й минуте отличился полузащитник гостей Факундо Буонанотте. Через 15 минут форвард Жоао Педро удвоил преимущество «Брайтона», реализовав пенальти. «Шеффилд» смог отыграться ещё до перерыва усилиями Густаво Хамера и Уильяма Осулы. На 52-й минуте Жоао Педро оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Через 15 минут Жоао Педро забил свой третий мяч. Окончательный счёт установил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек на 90+7-й минуте — 5:2.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити» и «Лутон Таун».

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 5
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Буонанотте – 14'     0:2 Педро – 29'     1:2 Хамер – 44'     2:2 Осула – 45+8'     2:3 Педро – 52'     2:4 Педро – 67'     2:5 Уэлбек – 90+7'    
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