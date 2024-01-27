«Брайтон» обыграл «Шеффилд» в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Жоао Педро

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Санни Гиллом. «Брайтон» одержал победу со счётом 5:2.

На 14-й минуте отличился полузащитник гостей Факундо Буонанотте. Через 15 минут форвард Жоао Педро удвоил преимущество «Брайтона», реализовав пенальти. «Шеффилд» смог отыграться ещё до перерыва усилиями Густаво Хамера и Уильяма Осулы. На 52-й минуте Жоао Педро оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Через 15 минут Жоао Педро забил свой третий мяч. Окончательный счёт установил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек на 90+7-й минуте — 5:2.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити» и «Лутон Таун».