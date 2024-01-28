Жёны футболистов в Саудовской Аравии рассказали о трудностях жизни в стране

Жёны звёздных футболистов Саудовской Аравии испытывают сложности в стране, сообщает Daily Mail.

По данным источника, несколько жён футболистов анонимно рассказали о проблемах, с которых сталкиваются в Саудовской Аравии. В частности, одну женщину не пустили в торговый центр, потому что её плечи не были прикрыты.

Жена другого футболиста сказала, что она не может носить шорты на публике, даже на пляже. Также она добавила, что на неё кричали, потому что её плечи и ноги были обнажены.

Также девушки рассказали, что местные женщины в Саудовской Аравии выкрикивают оскорбления в их адрес. Они не могут чувствовать себя естественно и расслаблено, когда выходят на улицу.

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