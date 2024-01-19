Что делать Кариму Бензема? Варианты, как вырваться из Саудовской Аравии

Карим Бензема пока игнорирует сборы «Аль-Иттихада». Команда собралась на тренировки в 10-х числах января, но француз там не появился. Зато его оперативно нашли на острове Маврикий, где по одной теории он застрял из-за непогоды, а по другой просто не хочет оттуда уезжать. Возможный уход тут же начали качать в медиа: якобы Карим недоволен погодой, уровнем футбола в Саудовской Аравии и стремится обратно в Европу. А ещё ему вроде бы угрожают в стране из-за слов французских чиновников о связях игрока с терроризмом.

Естественно, тут же появились потенциальные кандидаты, которые готовы забрать Бензема уже сейчас. Хотя L’Equipe утверждает, что игрок всё-таки не собирается покидать Саудовскую Аравию зимой и чувствует себя там комфортно.

Однако исключать отъезд Карима в ближайшее время нельзя. В связи с этим предлагаем вам выбрать клубы, которые больше всего подошли бы Бензема. В ходе голосования они будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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