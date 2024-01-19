Что делать Кариму Бензема? Варианты, как вырваться из Саудовской Аравии

Карим Бензема пока игнорирует сборы «Аль-Иттихада». Команда собралась на тренировки в 10-х числах января, но француз там не появился. Зато его оперативно нашли на острове Маврикий, где по одной теории он застрял из-за непогоды, а по другой просто не хочет оттуда уезжать. Возможный уход тут же начали качать в медиа: якобы Карим недоволен погодой, уровнем футбола в Саудовской Аравии и стремится обратно в Европу. А ещё ему вроде бы угрожают в стране из-за слов французских чиновников о связях игрока с терроризмом.
Естественно, тут же появились потенциальные кандидаты, которые готовы забрать Бензема уже сейчас. Хотя L’Equipe утверждает, что игрок всё-таки не собирается покидать Саудовскую Аравию зимой и чувствует себя там комфортно.
Однако исключать отъезд Карима в ближайшее время нельзя. В связи с этим предлагаем вам выбрать клубы, которые больше всего подошли бы Бензема. В ходе голосования они будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Лион», 16-е место в Лиге 1
Это скорее сценарий мечты. Но исключительно для болельщиков «Лиона». Бензема возвращается в клуб, который и дал ему возможность пойти в большой футбол. Сам Карим, кстати, как-то говорил, что хотел бы закончить карьеру в «Лионе».
Сейчас команда в зоне вылета. С огромными игровыми проблемами, при этом с не самым плохим составом. Впереди играет Ляказетт — только представьте эту убойную связку с Бензема. Понятно, что с Каримом команда вряд ли вылетит из высшей лиги.
Другой момент: интересно ли будет сейчас самому футболисту идти в клуб-аутсайдер? Ведь можно поучаствовать в реализации более интересных задач.
«Арсенал», 4-е место в АПЛ
Здесь за Карима голосует уже бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Как только полетели первые слухи о возможном отъезде Карима из Саудовской Аравии, в медиа появились цитаты француза. Венгер вспомнил, что хотел подписать Бензема, когда ещё сам работал в «Арсенале». Но, по мнению Арсена, Карим пригодится и сейчас, так как в любом случае «всё делает лучше других».
У «Арсенала», как и у «МЮ», не всё в порядке с атакой. И худший показатель результативности среди первой пятёрки команд АПЛ. А лучший бомбардир — Сака с шестью голами. С таким подходом далеко не забраться.
Понятно, что полгода Бензема в Лондоне выглядели бы как сказка. Тем более опыт приглашения ветеранов в аренду у них есть — вспомните хотя бы возвращения на «Эмирейтс» Анри.
«Челси», 9-е место в АПЛ
Ещё одному английскому клубу точно не помешал бы нападающий. Но представить Бензема, идущего в столь кризисную команду, очень трудно. Только если он очень хочет поиграть в АПЛ, а остальные клубы откажутся от приглашения.
Хотя лондонцам Карим, естественно, помог бы. Выиграть конкуренцию у Армандо Брои, который в последних матчах основной нападающий, Бензема наверняка способен. Другой момент: кроме впечатлений, нынешний «Челси» вряд ли что-то способен дать. И вряд ли это интересно самому футболисту.
«Манчестер Юнайтед», 7-е место в АПЛ
Новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф явно не намерен наблюдать за командой, которая болтается в середине таблицы. Английские СМИ уверены: он готовит несколько крупных трансферов и уже заявил своему окружению, что им нужен форвард «уровня Гарри Кейна». А тут на рынке может появиться Бензема. Это же просто судьба.
«МЮ» — 17-я команда в АПЛ по числу забитых мячей. А у 20-летнего Хойлунда целых два гола в 16 матчах. Конечно, это никуда не годится. Нужен статусный и сильный форвард. Такой как Бензема.
В прессе «МЮ» уже вовсю советуют забрать француза: например, Фердинанд высказался исключительно положительно. Карим добавит опыта и обучит других. А главное — гарантирует кучу голов. Идеальный сюжет.
«ПСЖ», 1-е место в Лиге 1
«ПСЖ» словно и не нужен нападающий, учитывая бесконечные голы Килиана Мбаппе. Но сообщалось, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уж очень хочет видеть Карима в клубе. А желания столь уважаемых людей должны сбываться. При этом против возможного перехода выступает спортивный директор парижан Луиш Кампуш. Но, возможно, его мнение в этом вопросе не так важно.
Вряд ли Бензема сможет забивать на уровне Мбаппе. Поэтому если переход и состоится, то скорее в помощь Килиану. Да и опыт Карима особенно в лигочемпионских матчах – очень важная вещь, учитывая бесконечные проблемы команды в этом турнире.
Но полгода совсем маленький срок, чтобы адаптироваться и запомниться. Хотя, возможно, Бензема так впечатлит катарских владельцев, что они не пожалеют денег на полноценный контракт. Правда, сейчас они скорее думают, как сохранить Мбаппе, а не вытащить ветерана из Саудовской Аравии.