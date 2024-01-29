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«Мне жаль всех чернокожих футболистов». Леау высказался на тему расизма

«Мне жаль всех чернокожих футболистов». Леау высказался на тему расизма
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о расизме на фоне ситуации вокруг одноклубника Мика Меньяна в матче 21-го тура Серии А с «Удинезе». Напомним, во время первого тайма французский голкипер пожаловался арбитру на расистские оскорбления в свой адрес. Они исходили от болельщиков «Удинезе». Футболист отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, однако партнёры по команде уговорили его вернуться.

«Мы должны попытаться бороться со сложившейся ситуацией. Расизм никогда не закончится, но мы должны с ним бороться.

Меньян очень нервничал, он не хотел играть, потому что подобное происходит не впервые. Мне лично жаль всех чернокожих игроков. Расизм — это то, с чем приходится бороться на поле всем игрокам и клубам», — сказал Леау в эфире Che Tempo Che Fa, его слова приводит Sport Mediaset.

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