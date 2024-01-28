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Директор «Милана»: Меньян хочет, чтобы мы перестали болтать и начали бороться с расизмом

Директор «Милана»: Меньян хочет, чтобы мы перестали болтать и начали бороться с расизмом
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Главный исполнительный директор «Милана» Джорджо Фурлани рассказал о состоянии вратаря «россонери» Мика Меньяна после того, как он подвергся расистским оскорблениям во время минувшего матча 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:3).

Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    

«У Мика всё хорошо, он хочет, чтобы мы все перестали болтать и действительно что-то сделали. Мы не должны забывать позорные и отвратительные события прошлой недели. Мы всегда внимательно относимся к этим вопросам. Не хочу, чтобы люди забывали о подобном и просто продолжали играть дальше. Вместе с компетентными органами, другими командами и Серией А мы должны что-то изменить», — приводит слова Фурлани Football Italia.

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

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