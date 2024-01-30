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Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти обыграла Сенегал и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты Кот-д'Ивуара — 5:4.

В составе сборной Сенегала отличился нападающий Хабиб Диалло, а за национальную команду Кот-д'Ивуара с 11-метровой отметки голом отметился полузащитник Франк Кессье.

Таким образом, сборная Кот-д'Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций и сыграет на этой стадии с победителем пары Мали — Буркина Фасо.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.