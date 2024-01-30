«Вест Хэм» заменит Бенрахму нападающим «Аль-Иттихада»

«Вест Хэм» определился с кандидатом на замену форварду Мохамеду Саиду Бенрахме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «молотобойцы» нацелены на приобретение нападающего «Аль-Иттихада» Жоты. Потенциальная сделка оценивается как тяжело реализуемая, однако «Вест Хэм» будет работать над трансфером до закрытия окна. Переговоры затрудняются из-за требований 24-летнего футболиста по зарплате.

Жота перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом за € 29,1 млн. В текущем сезоне форвард провёл за саудовскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.