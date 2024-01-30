Главный врач «Крыльев»: в 34 года Зотов может дать фору молодым футболистам

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о защитнике самарцев Георгии Зотове.

«Зотову 34 года, но это молодые игроки должны соответствовать его уровню, а не наоборот. Он в хорошем функциональном состоянии и может дать фору молодым футболистам», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Зотов выступает за «Крылья» с 2022 года, к самарцам Георгий присоединился из «Рубина». В нынешнем сезоне 34-летний защитник провёл 10 игра в рамках РПЛ и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зотова в € 250 тысяч. «Крылья Советов» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.