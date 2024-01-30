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«Балтика» и «Ростов» хотят подписать игрока «Црвены Звезды» Кангву — MaxBet Sport

«Балтика» и «Ростов» хотят подписать игрока «Црвены Звезды» Кангву — MaxBet Sport
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Калининградская «Балтика» и «Ростов» хотят подписать полузащитника «Црвены Звезды» Кингза Кангву, сообщает MaxBet Sport.

По информации источника, «Ростов» готов взять африканского футболиста в аренду до конца сезона, а со стороны калининградской команды конкретных предложений не было.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Црвену Звезду» 11 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 1,5 млн.

Напомним, Кингз уже выступал в России, играя за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В общей сложности африканец сыграл за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.

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