«Балтика» и «Ростов» хотят подписать игрока «Црвены Звезды» Кангву — MaxBet Sport

Калининградская «Балтика» и «Ростов» хотят подписать полузащитника «Црвены Звезды» Кингза Кангву, сообщает MaxBet Sport.

По информации источника, «Ростов» готов взять африканского футболиста в аренду до конца сезона, а со стороны калининградской команды конкретных предложений не было.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Црвену Звезду» 11 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 1,5 млн.

Напомним, Кингз уже выступал в России, играя за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В общей сложности африканец сыграл за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.