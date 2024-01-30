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В «Ростове» высказались о возможном подписании контракта с Денисом Глушаковым

В «Ростове» высказались о возможном подписании контракта с Денисом Глушаковым
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Глушаков приехал в «Ростов» набирать форму. Попросил главного тренера, тот пошёл навстречу. Ничего дополнительного сказать вам не могу», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее российский футболист расторг контракт со «Спартаком» из Костромы, за который выступал с 20 сентября 2023 года. За это время полузащитник провёл за свою команду 577 минут в семи матчах и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тысяч.

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак» Москва, «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Также хавбек провёл 57 матчей в футболке сборной России.

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