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«Рома» арендовала Анхелиньо у «РБ Лейпциг»

«Рома» арендовала Анхелиньо у «РБ Лейпциг»
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Итальянская «Рома» арендовала защитника Анхелиньо у немецкого «РБ Лейпциг». Футболист будет выступать под 69-м игровым номером.

«Когда я услышал, как произносится слово «Рома», у меня не было ни малейшего колебания. И сегодня я горжусь тем, что вступаю в большой клуб с невероятной историей и командой, богатой чемпионами», — приводит слова Анхелиньо пресс-служба клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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