Бубнов: конечно, новичок «Спартака» Угальде таких денег не стоит

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансфере нападающего Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак».

«Конечно же, новичок «Спартака» Манфред Угальде таких денег не стоит. Но дело в том, что и раньше за легионеров переплачивали — сейчас это уже никто не отрицает. А в нынешних условиях приходится переплачивать ещё больше — уже не в два, а в два с половиной или даже три раза. Отсюда и получается такая высокая стоимость в € 13 млн.

Но это не какая-то прихоть клуба. «Спартак» и рад бы был купить дешевле, но сейчас это просто невозможно — такой рынок, такие условия», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход футболиста фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.