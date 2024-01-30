«Спартак» взял форварда за внушительную сумму. Обычно игроки из Эредивизии успешны в РПЛ

Но, само собой, были и громкие исключения. Рассказываем о 20 самых заметных трансферах из Нидерландов.

Красно-белые купили 21-летнего нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. В СМИ писали, что москвичи заплатили фиксированную компенсацию в размере € 13 млн, а с учётом возможных бонусов сумма может вырасти и до € 15 млн.

Пока что трансфер выглядит сомнительным. Да, футболист перспективен, но есть два важных момента. Во-первых, у него крайне тяжёлый характер. Он ссорился с тренером и однажды укусил соперника, почувствовав себя Луисом Суаресом. А другому швырял мячом по лицу, получив дисквалификацию. Во-вторых, Угальде оценивается в € 5 млн (по данным Transfermarkt), то есть за него переплатили в три раза! И всё-таки если Манфред раскроется на новом месте, его недостатки отойдут на второй план. Тот же Соболев — также вовсе не паинька.

История показывает, что трансферы в РПЛ из Эредивизии чаще всего оправдываются (хотя случаются и исключения). Расскажем о 20 самых заметных — от недавних до древних. И да, речь пойдёт исключительно о прямых переходах: тот же Александер Бюттнер до «Динамо» выступал за «МЮ», а Рай Влут до «Урала» бегал за «Астану». Также оставим за скобками Вячеслава Караваева и других возвращенцев: их в России и так прекрасно знали.

Гленн Бейл Фото: РИА Новости

Гленн Бейл

Откуда и куда перешёл: из «Эммен» в «Крылья Советов»

Когда: август 2021-го

Сумма трансфера/трансферная стоимость: € 200 тыс.

Бейл перебрался в Самару. Признайтесь, как сильно вас тогда шокировали подобные заголовки? И ведь был август, а не апрель. Несмотря на все шутки, голландец приехал тащить, со временем став одним из лучших правых защитников лиги. Особенно Гленн хорош в атаке: отдаёт много кроссов и ключевых передач. А по среднему рейтингу 7,31 от Sofascore экс-игрок «Утрехта» и вовсе восьмой игрок РПЛ нынешнего сезона.

82 матча, шесть голов и восемь ассистов: благодаря такой статистике с момента трансфера стоимость Гленна с € 1 млн увеличилась в два раза. Кстати, футболист без иронии заявлял, что «Жигулёвское» ему нравится куда больше Heineken. Что ж, русификация прошла успешно.

Гирано Керк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гирано Керк

Откуда и куда перешёл: из «Утрехта» в «Локомотив»

Когда: сентябрь 2021-го

Сумма трансфера: € 7 млн

От универсального правого вингера ждали в Москве многого. Не зря он набрал в Эредивизии за четыре предыдущих сезона 60 (!) очков результативности за совсем не топовый «Утрехт». «Чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?» — сверкал он уверенностью после перехода.

В итоге ни медалей, ни уверенной игры от Керка не дождались: в России голландец уже не блистал, а через полтора года, по слухам, сам же оплатил «Локо» € 600 тыс. за аренду в «Антверпен». Она закончится одновременно с контрактом с клубом РПЛ. За красно-зелёных у Гирано 8+5 за 51 матч. Не так уж и плохо, но ждали от него гораздо большего. Да и заработать на нём не получилось.

Чидера Эджуке Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Чидера Эджуке

Откуда и куда перешёл: из «Херенвена» в ЦСКА

Когда: август 2020-го

Сумма трансфера/трансферная стоимость: € 11,5 млн

Сначала в России над нигерийцем смеялись, затем им восхищались, а с лета 2022-го презирают. Когда он только приехал в Россию, часто неудачно лез в обводку и не к месту брал игру на себя. А потом адаптировался и начал разрывать. Эджуке наладил взаимопонимание с одноклубниками и стал лучшим дриблёром РПЛ.

После массового оттока легионеров Чидера лишь укрепил уважение к нему поклонников красно-синих: «Я очень люблю ЦСКА, мне здесь комфортно». А спустя несколько дней приостановил контракт и ушёл в «Герту». Сейчас он вместе с Керком в «Антверпене» и к армейцам уже не вернётся. 10 голов и восемь ассистов за 65 матчей — по игре и статистике вопросов никаких, но вот к человеческим качествам их полно.

Йоррит Хендрикс Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Йоррит Хендрикс

Откуда и куда перешёл: из ПСВ в «Спартак»

Когда: январь 2020-го

Сумма трансфера/трансферная стоимость: € 500 тыс.

Один из самых непонятных трансферов в новейшей истории «Спартака». Красно-белые зарплатой в € 1,2 млн заманили Хендрикса в Россию, тем не менее сам он вообще не убедил, зачем его позвали. 22 матча, всего пять выходов в основе и 0 результативных действий. Йоррит утверждал, что ему не давали шансов, и при этом сам же отказывался уходить в аренду. Хотя варианты были. Зимой 2021-го голландца всё-таки «сплавили» в аренду «Фейеноорду», а через год он ушёл бесплатно.

Хендрикс признавался: «До сих пор не жалею, что сделал такой выбор». Конечно, где бы ему ещё столько платили. С осени 2023-го полузащитник в 28 лет играет за австралийский «Вестерн» — видимо, такой у него уровень.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Квинси Промес

Откуда и куда перешёл: из «Твенте»/«Аякса» в «Спартак»

Когда: август 2014-го/февраль 2021-го

Сумма трансфера: € 11,5 млн/€ 8,5 млн

Нужны ли здесь хоть какие-либо комментарии? Просто перечислим индивидуальные достижения Промеса: лучший иностранный бомбардир в истории РПЛ (94 гола), шестой бомбардир в истории «Спартака» (114), входит в топ-25 по играм за «Спартак» (235 матчей), четырежды футболист года в «Спартаке», дважды лучший игрок РПЛ по версии «Чемпионата».

Квинси едва исполнилось 32, и из России он никуда не уедет — спасибо проблемам с законом. Разве что «Спартак» не станет продлевать с ним контракт – но это вряд ли. Так что на этом «Антоха» наверняка не остановится. Массимо Каррера говорил: «Промес уже наполовину русский». И это похоже на правду: Москва стала его второй родиной.

Тонни де Вильена Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тонни де Вильена

Откуда и куда перешёл: из «Фейеноорда» в «Краснодар»

Когда: июль 2019-го

Сумма трансфера: € 9 млн

Нацеленный на атаку центральный полузащитник когда-то был безумно перспективным: в 2013-м парня номинировали на награду Golden Boy, а в 2014-м Луи ван Гал включил его в расширенную заявку на ЧМ. Вырасти в мирового топа не получилось, и в 2019-м Тонни приземлился в Краснодаре. Стать звездой в России ему, во многом из-за различных повреждений, также не удалось: 9+8 за 79 матчей — от голландца ждали явно большего. К тому же под конец карьеры в России им заткнули левый фланг обороны.

Вильена мечтал покинуть РПЛ, и в январе 2022-го ему это удалось. Аренда в «Эспаньол» закончилась полноценной продажей. Суммарно «быки» выручили за него € 3 млн. Интересно, что уже через месяц каталонцы на время отдали Тонни «Салернитане». Видимо, хотели навариться на дешёвом трансфере. Получилось, но не особо: за аренду и перепродажу игрока в «Панатинаикос» испанцам досталось всего € 3,3 млн.

Юнес Намли Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Юнес Намли

Откуда и куда перешёл: из «Зволле» в «Краснодар»

Когда: июль 2019-го

Сумма трансфера: € 2 млн

Намли пришёл практически одновременно с Вильеной. Но если Тонни хотя бы временами показывал уровень, Юнес полностью растворился: как в роли атакующего полузащитника, так и на родной позиции справа в атаке. Он часто передерживал мяч и совсем не отрабатывал в обороне. Результат — бесконечные аренды и бесплатное прощание летом 2022-го. Хорошо хоть за одну из таких «Колорадо» отдал € 1,5 млн.

С лета 2023-го Намли обосновался в том же «Зволле» и там оформил 4+4 за 18 матчей. В «Краснодаре» у него только 1+1 за такие же 18 игр. Эредивизия ему подходит куда больше РПЛ. Как и следующему герою.

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Гус Тиль

Откуда и куда перешёл: из «АЗ Алкмар» в «Спартак»

Когда: август 2019-го

Сумма трансфера: € 18 млн

Самая дорогая покупка в истории «Спартака», поэтому и самая провальная и бесполезная. Единственные достижения атакующего полузащитника за 24 матча в красно-белой футболке — гол плюс два ассиста с «Ахматом» и 1+1 с «Крыльями». Каждое его результативное действие стоило € 3,6 млн. А если приплюсовать зарплату и различные бонусы, то и вовсе свыше € 5,5 млн. Покупка Тиля была личной инициативой Леонида Федуна, что красноречиво говорит о его трансферной чуйке.

В надежде на ренессанс голландца его уже через год отдали «Фрайбургу». Там у Гуса тоже не пошло. Только по возвращении в родную страну он вновь стал показывать класс. Похоже, это игрок чисто для внутреннего пользования. Пока спартаковцы «отбили» лишь € 4,5 млн: € 1,5 млн от немцев и € 1 млн от «Фейеноорда» за аренды плюс € 3 млн от ПСВ за покупку. Ещё € 1 млн может капнуть бонусом.

Дуглас Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дуглас

Откуда и куда перешёл: из «Твенте» в «Динамо»

Когда: июль 2013-го

Сумма трансфера: бесплатно

Да, перемещаемся сразу в 2013-й. Про Квинси мы уже написали, а кроме него, за данный промежуток был только бесплатный переход Митчелла Дональда из «Роды» в «Мордовию», который провёл за саранчан всего 14 матчей за два сезона. Запомнился в основном тем, что Юрий Сёмин назвал его «Дональдом Даком». Хотя три гола Митчелл всё же забил — и помог команде финишировать восьмой.

Что касается Дугласа, здоровенный центральный защитник составил убойную связку с таким же дуболомом Крисом Самбой. Их суммарный рост — 3 места и 86 сантиметров. Забить «Динамо» после верховой борьбы было практически нереально. Да и при угловых пара составляла грозную силу, особенно когда их подавал Вальбуэна. Голландец поиграл в России два года (56 матчей, 3+1) и за € 1,5 млн уехал в «Трабзонспор». В 36 лет он до сих пор в деле: бегает за любительский «Барбадос».

Отман Баккал Фото: РИА Новости

Отман Баккал

Откуда и куда перешёл: из ПСВ в «Динамо»

Когда: июль 2012-го

Сумма трансфера: бесплатно

Мы пропустили трансфер Станислава Манолева свободным агентом в «Кубань», но он не был громким и не претендовал на звёздность. Да и фамилия у него не Бейл. Баккал — другое дело (хотя бы по первому пункту). В конце нулевых Отман пробился в сборную Нидерландов, где бездарей не держат. А ещё его кусал Луис Суарес.

Возможно, уругваец высосал из голландца весь талант, потому что после того случая пострадавший зачах. В Россию ехал игрок с именем, пусть подсдавший и после серьёзной травмы. Реанимировать карьеру не получилось. Новичок вышел на поле пять раз и отправился в дубль, а позже бесплатно для бело-голубых ушёл в «Фейеноорд», окончательно потерял интерес к футболу и в 29 лет завершил карьеру.

Расмус Эльм Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Расмус Эльм

Откуда и куда перешёл: из «АЗ Алкмар» в ЦСКА

Когда: июль 2012-го

Сумма трансфера: € 6 млн

В словаре рядом с популярной фразой «Человек со стальным характером» должна быть фамилия Эльм. С подросткового возраста у Расмуса обнаружили непереносимость глютена, и всю карьеру его мучили боли в животе. Несмотря на это, карьера шведа получилась достойнейшей.

Вот что про него говорил Леонид Слуцкий: «Осенью 2013 года у Эльма был тромбоз, он отсутствовал в команде два с половиной месяца. Проведя буквально две тренировки, Расмус вышел в гостевом матче с «Ман Сити» и выглядел не хуже всех звёзд соперника — представляете, каким должен быть запас мастерства!» В ЦСКА у шведа 5+6 игр, но его мастерство кроется совсем не в результативности. Зимой 2015-го он по состоянию здоровья вернулся в родной «Кальмар». И попрощался с футболом только пять лет спустя, перед 32-летием. Мужик!

Араз Озбилиз Фото: «Чемпионат»

Араз Озбилиз

Откуда и куда перешёл: из «Аякса» в «Кубань»

Когда: август 2012-го

Сумма трансфера: € 3 млн

Мало кто ожидал увидеть армянского воспитанника «Аякса» на юге России. И правый вингер сразу же показал, чему его учили в Нидерландах: в первый же сезон оформил 11+4 за 26 матчей, запрыгнув с краснодарцами в Лигу Европы. Сейчас те времена фанаты «Кубани» вспоминают с блаженством. Араза тут же за € 8 млн купил «Спартак», и уже там у него не пошло.

На новом месте армянин не отличался стабильностью, а потом и вовсе надолго выбыл с травмой колена. Пока Озбилиз лечился, на его место пришёл Промес. Тот самый, с которым он занимался в школе амстердамцев. Как итог, в 2016-м Араза после 4+5 в 39 играх отпустили за € 1,5 млн в «Бешикташ». Прошедшей осенью вингер в 33 года закончил карьеру на родине.

Деми де Зеув Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Деми де Зеув

Откуда и куда перешёл: из «Аякса» в «Спартак»

Когда: июль 2011-го

Сумма трансфера: € 6 млн

В Россию ехал серебряный призёр ЧМ-2010 в самом расцвете сил. Валерий Карпин нисколько не сомневался в правильности выбора, но что-то пошло не так. Вот его слова из 2013-го: «Де Зеув — самый неудачный трансфер «Спартака» за последние годы. Когда покупаешь того или иного игрока, всегда испытываешь какие-то сомнения. Так вот, в де Зеуве как раз было меньше всего сомнений. Европейский человек, игрок сборной Нидерландов, который хотел ехать в Россию».

Голландец просто не освоился на новом месте: набрал 3+4 за 31 встречу и близко не показал ожидаемого от него уровня. «Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура. Я не оправдываюсь, но всё шло от головы. Дома я был более расслаблен», — говорил он о причинах провала. Усугубляли адаптацию и слухи про его ориентацию из-за рекламы нижнего белья в компании других спортсменов: «В первый же день меня спросили: «Ты гей»? Я сказал, что у меня есть девушка, но всё равно ходили какие-то слухи». После «Спартака» он нигде толком не играл и завершил карьеру в «Венло» в 31 год.

Ахмед Муса Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ахмед Муса

Откуда и куда перешёл: из «Венло» в ЦСКА

Когда: январь 2012-го

Сумма трансфера: € 5 млн

Тут, как и в случае с Промесом, всё и так ясно: и тот, и другой — одни из лучших в истории РПЛ. Муса приходил обычным бегунком: его даже называли Всадником без головы. Включить мозг Ахмеду помог Слуцкий: позже нигериец утверждал, что футболистом его сделал именно российский тренер. Благодаря упорству и прилежности правый вингер избавился от шаблонного «пробежал и навесил», превратившись в футболиста экстра-класса.

Не просто так он ушёл на повышение к действующему чемпиону Англии — в «Лестер» аж за € 19,5 млн. Там с ним возиться уже никто и не думал, поэтому карьера в АПЛ не сложилась. Приходилось даже возвращаться в Москву за практикой. В результате Муса накопил в России 61+32 за 182 матча. Гроссмейстерский результат. Теперь Ахмед в «Сивасспоре», и даже оттуда в 31 год его вызвали на Кубок Африки — 2024. Там он, правда, безвылазно сидит на лавке.

Балаж Джуджак Фото: «Чемпионат»

Балаж Джуджак

Откуда и куда перешёл: из ПСВ в «Анжи»

Когда: июль 2011-го

Сумма трансфера: € 14 млн

Венгерскому вингеру безумно повезло быть в прайме в эпоху богатых «Анжи» и «Динамо». В каком ещё чемпионате начала 10-х за него отвалили бы сначала € 14 млн, а через полгода — все € 19 млн? С зарплатой игрока тоже явно не обидели. Хотя в ПСВ он был и правда хорош: 58 баллов результативности за три сезона в Эредивизии — результат отменный. Сейчас с таким Балаж уехал бы в Англию минимум за € 100 млн — поинтересуйтесь у Антони.

В Махачкале футболист ничем не отметился, да и не успел бы при всём желании, зато в Москве временами играл изумительно: рулил атаками яркого «Динамо», поражал быстрыми фланговыми проходами, точными подачами и бодрым дриблингом. Тем не менее в России венгр заскучал: без стеснений говорил, что хотел бы уйти хоть в «Герту», хоть в «Бешикташ», не продлил контракт и всего за € 1,6 млн укатил в скромный «Бурсаспор». Видимо, там предложили больше денег. 112 игр, 13 голов и 30 ассистов — бело-голубые Джуджака точно помнят. В 37 лет он до сих пор один из лидеров «Дебрецена».

Понтус Вернблум Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Понтус Вернблум

Откуда и куда перешёл: из «АЗ Алкмар» в ЦСКА

Когда: январь 2012-го

Сумма трансфера: € 3 млн

Ещё одна шведско-армейская легенда и, пожалуй, главный костолом в истории РПЛ. Болельщики ЦСКА его любили, а остальных команд — ненавидели. Опорник не жалел на поле ни себя, ни соперников. Вот как о нём вспоминал Игорь Акинфеев: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец». При этом швед играл без щитков! Чтобы лучше чувствовать мяч. Но куда больше он чувствовал страх соперников.

«Вернблум был такой бесячий и кусачий. Постоянно какие-то стычки устраивал, всех поддевал, грамотно провоцировал. Настоящий клещ, который никому не даёт покоя», — характеристика от Артёма Реброва. Вернблум не только косил оппонентов, но и забил немало важных мячей. Чего только стоит гол «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ (1:1). Всего у него 224 матча (входит в топ-50), 22 гола и 17 ассистов в красно-синей футболке. Понтус провёл в ЦСКА 6,5 года, а закончил летом 2021-го в «Гётеборге».

Ари Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Ари

Откуда и куда перешёл: из «АЗ Алкмар» в «Спартак»

Когда: февраль 2010-го

Сумма трансфера: € 3 млн

Ари не просто провёл в РПЛ больше 10 лет, но и примерил форму нашей сборной. А ещё выучил язык, женился на русской девушке и постоянно говорит об уважении к Владимиру Путину: «Он очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищённым. Это спокойствие идёт от нашего президента». Вот кто уж точно полностью русифицировался.

В последнее время Ари даёт жару в интервью, а раньше делал это на поле. В российских клубах у него суммарно 305 матчей, 90 голов и 57 ассистов за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Вы удивитесь, но даже в 38 лет он до сих пор играет: в «Атлетико Сеаренсе» параллельно с должностью клубного президента.

Данко Лазович Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Данко Лазович

Откуда и куда перешёл: из ПСВ в «Зенит»

Когда: март 2010-го

Сумма трансфера: € 5 млн

«Данко Лазович, ла-ла-ла!» — часто раздавалось на трибунах «Петровского». И было за что: 30 матчей, 10 голов сколько же ассистов в первом сезоне, яркая и самоотверженная игра, временный отказ от сборной Сербии ради «Зенита», эмоциональное обращение на камеру во время празднования чемпионства: «Россия — это наша братская земля!» Такое не забывается.

Данко летом 2011-го подкосила та самая история с электрошокером от ОМОНовца в Нижнем Новгороде — после неё его карьера пошла на спад. Но статистика Лазовича неплоха в любом случае: 21+21 за 77 игр. Он стал в Петербурге настоящим любимцем, и симпатия была взаимной: серб проникся уважением к фанатам и ходил на «Вираж». Ещё нападающий полгода выступал за «Ростов», а осенью 2018-го попрощался с футболом в венгерском «Види».

Кейсуке Хонда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кейсуке Хонда

Откуда и куда перешёл: из «Венло» в ЦСКА

Когда: январь 2010-го

Сумма трансфера: € 6 млн

Японец едва успел переехать в Россию, как тут же казнил «Севилью» в 1/8 финала ЛЧ победным голом со штрафного. Стало понятно: этот парень будет творить здесь великие вещи. Пушечные выстрелы Хонды по непредсказуемой траектории внушали ужас вратарям, а радиоуправляемые передачи — всем остальным соперникам. 27+29 за 125 игр — солидные показатели, сделавшие полузащитника звездой мирового уровня.

Правда, финал армейской карьеры Кейсуке максимально смазал: отказывался продлевать соглашение и зимой 2014-го свободным агентом убежал в «Милан», хотя оценивался на тот момент в € 20 млн. Евгений Гинер был взбешён: «Хонде руку при встрече не пожал бы. Он единственный игрок, за которого я не получил ни копейки. Потому что он обманул. Сказал, что будет продлевать контракт и не хочет никуда переходить. А на самом деле тянул время и ждал, чтобы уйти». Возможно, это карма, но лучшее время для Хонды было именно в ЦСКА. Зимой 2022-го он прекратил пинать мяч в литовской «Судуве».

Люк Уилкшир Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Люк Уилкшир

Откуда и куда перешёл: из «Твенте» в «Динамо»

Когда: август 2008-го

Сумма трансфера: € 2,2 млн

Возможно, главный легионер в динамовской истории — наравне с Леандро Фернандесом и Кевином Кураньи. Переезд в Москву Уилкшир называл лучшим решением в жизни. И не только из-за футбола: здесь он выучил язык, обзавёлся русской женой и двумя детьми, а также принял православие. Само собой, дело не только в личной жизни. Люк не был звездой, однако всегда играл с полной самоотдачей и заслужил уважение далеко не только динамовских болельщиков.

Австралийский универсал поиграл в России шесть лет и уехал в «Фейеноорд», два года спустя немного побегал за «Терек» и следом вернулся в «Динамо», когда клуб вылетел в ФНЛ. Это был, по сути, конец карьеры: через год Люк вернулся на родину и там же закончил. За бело-голубых у него 170 матчей, два гола и 10 ассистов. Достойная карьера достойного человека.