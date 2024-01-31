Иван Игнатьев вспомнил, как выложил в соцсети видеоролик танца с бутылкой пива в руках

Бывший нападающий «Рубина» и «Краснодара», а ныне игрок сербского «Железничара» Иван Игнатьев вспомнил, как выложил в социальные сети видеоролик танца с бутылкой пива в руках, после чего удалил его.

«Почему удалил видео? По настроению удаляю. Когда все нужные люди посмотрели, в нём смысла нет. Кто позвонил и сказал удалить? Да, честно говоря, никто не сказал удалить, просто я сам решил удалить. Что там было? Танец с пивом. Это был период, когда я в «Рубине» как раз не мог забить. Чтобы не забывали, хоть так. Не голы, а вот (улыбается)», — сказал Игнатьев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, зимой 2021 года на то время нападающий «Рубина» Игнатьев выложил в соцсети видео танца с бутылкой пива на пляже. Позднее форвард подвергся критике болельщиков и удалил ролик.