Точилин: проблемы Игнатьева связаны с психологией — неудачи тяжело на него влияли

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в «Железничар».

«При переходе в «Железничар» Иван Игнатьев в первую очередь исходил из того, что ему надо перезапустить свою карьеру. Хорошая ли это возможность, решать уже самому Ивану. В России ему уже было в какой-то мере тяжело реализоваться. Тем более многие мечтают уехать играть в Европу. Наверное, Сербия — ступенька для Ивана, чтобы снова стартовать.

О его проблемах могу говорить только за тот период, что было в «Сочи». В первую очередь это связано с психологией. К сожалению, те неудачи, которые у него были, тяжело на него влияли. По работе и отношению к делу у нас вопросов к нему не возникало. Было видно, что Иван просто зажат психологически, это ему и мешало», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.