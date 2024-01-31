Шитов высказался о шансах «Крыльев Советов» на бронзу по итогам сезона в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил шансы самарского клуба на попадание в призёры в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу. Шитов считает, что волжане способны занять третье место в таблице.

«По первой части сезона стоит констатировать, что мы можем успешно играть и с топовыми командами, отнимать у них очки, и с теми, кто находится в середине таблицы. Сможем ли мы бороться за бронзу? Шансы у нас есть. Очки набирать можно. Мы это уже показали в первом круге», – приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, за 18 туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» набрали 29 очков. Сейчас подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице. Отметим, что на третьем месте идёт московское «Динамо», бело-голубые заработали 32 очка. Столичные «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) пребывают на четвёртой и пятой позициях соответственно.