«Крылья» уже были топами в РПЛ. Команда Тихонова, Анюкова и Каряки поражала всю Россию

«Крылья Советов» – команда-сенсация этого сезона РПЛ. Самарцы находятся в группе лидеров чемпионата, а после субботних матчей и вовсе делили с «Краснодаром» первое место по набранным очкам. Кажется, Игорь Осинькин готов сотворить чудо со скромным по сравнению с топами нашей лиги составом.

Почему бы «Крыльям Советов» не повторить лучшее выступление в российской истории, когда команда взяла бронзу? Это случилось почти 20 лет назад, в сезоне-2004. Тогда Самара гремела на всю Россию! По итогам того чемпионата «КС» завоевали медали и путевку в еврокубки, но что ещё важнее – сердца болельщиков. Вспоминаем, как это было.

Та команда строилась достаточно долго, потребовалось несколько трансферных окон, чтобы собрать её. Успешный период начался для «Крыльев Советов» с приходом на пост президента клуба Германа Ткаченко – ныне известного футбольного агента, а тогда вице-президента инвестиционно-промышленной группы «Сибирский алюминий». Молодой 29-летний босс возглавил «Крылья Советов» в 1999-м, а вместе с ним на пост главного тренера самарцев пришёл известный российский специалист Александр Тарханов.

Тарханов отработал с «Крыльями Советов» пять лет. За это время команда дважды забиралась на высоту, с которой хорошо был виден блеск медалей – в сезоне-2001 и в сезоне-2002 самарцы занимали пятое место. Но в 2003-м «Крылья» стали только девятыми, и Тарханов уступил своё место Гаджи Гаджиеву.

Будущие бронзовые призёры появлялись в команде в разные годы. Летом 2000-го в «Крылья Советов» перешли полузащитники Денис Ковба (его забрали из кировоградской «Звезды»), Андрей Каряка (из киевского ЦСКА) и легенда «Спартака» Андрей Тихонов, отчисленный Олегом Романцевым. Вскоре после них за основу самарцев дебютировал свой воспитанник – 18-летний защитник Александр Анюков.

Александр Анюков Фото: РИА Новости

Перед сезоном-2001 игроком «Крыльев Советов» стал голкипер «Локомотива» Алексей Поляков. Перед сезоном-2002 в команде появились нигерийский защитник Патрик Овие (из израильского «Хапоэля») и мощный литовский нападающий Робертас Пошкус (из польской «Полонии»). А вот после этого «Крылья Советов» начали подписывать более дорогих новичков, трансферы которых до сих пор входят в топ-10 в истории клуба.

Зимой 2003-го самарцы заплатили € 3 млн за бразильского плеймейкера «Атлетико Минейро» Соузу, у которого был опыт игры даже за первую сборную страны. По ходу того же сезона в «Крылья Советов» из московского «Динамо» перешёл атакующий полузащитник Огнен Короман. По данным Transfermarkt, его покупка за € 3,5 млн по-прежнему остаётся самой дорогой для клуба. А перед «бронзовым» сезоном-2004 «Крылья Советов» сделали ещё несколько удачных приобретений в линию обороны. У «Спартака» выкупили за € 1,6 млн защитника Мойзеса, а у «Уралана» за € 1,5 млн будущего центрбека сборной России Дениса Колодина. Пригодился и немолодой уже экс-футболист национальной команды Омари Тетрадзе (он перешёл из «Анжи»), завершивший карьеру как раз в «Крыльях». Кроме того, в летнее окно в Самаре оказался двухметровый южноафриканский защитник «Ростова» Мэтью Бут, за которого отдали € 800 тыс.

Были, конечно, и ошибки на трансферном рынке – без них не обходится никто. Одной из неудач стала аренда зимой 2004-го экс-нападающего сборной Испании Катаньи. 32-летний бразилец, получивший испанский паспорт, переходил из «Сельты», за которую поиграл с Александром Мостовым и Валерием Карпиным. Но в «Крылья Советов» он, очевидно, приехал хорошо провести время за солидную зарплату, а не пахать: забил всего один гол в 11 матчах. В Самаре Катанья запомнился только непристойными байками – его быстро убрали из команды.

Между тем старт сезона-2004 не предвещал успешного его завершения. В первых турах «Крылья Советов» вообще не побеждали! Открыли чемпионат домашней ничьей с «Сатурном» (1:1), после этого уступили в Волгограде «Ротору» (2:3), сыграли вничью на своём поле с ЦСКА (1:1) и потерпели разгромное поражение в Москве от «Торпедо-Металлурга» (1:5). В такой ситуации руководитель может задуматься, правильный ли выбор тренера он сделал. Помимо того, в Кубке России «Крылья Советов» чудом прошли «Зенит» в 1/8 финала. Первая встреча была проведена ещё в конце 2003-го в Самаре и завершилась вничью – 0:0. В марте 2004-го в Санкт-Петербурге команда Гаджиева уступала со счётом 0:1 до 87-й минуты, но в конце забил Короман, и ничья 1:1 вывела «Крылья» в следующий раунд благодаря несуществующему уже правилу выездного гола.

Гаджиев, разочарованный результатами, говорил: «Я понимаю, что в футболе бывает всякое. Но некоторые вещи, которые происходят внутри нашей команды во время игры, понять не могу. Мы обязаны играть более организованно и с большей отдачей, а значит, нужно перестраиваться. Необходимо поменять ориентиры, и я их поменяю».

Первая победа к команде Гаджиева пришла только в 5-м туре чемпионата: дожали дома «Амкар» – 1:0. Однако в 7-м туре самарцы получили ещё одну пощёчину – 2:5 от «Торпедо» дома. Если сегодняшние «Крылья Советов» имеют после девяти туров 18 очков и идут в лидерах, то та команда была середняком с 12 очками (три победы, три ничьих и три поражения).

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ Фото: РИА Новости

Поворотным моментом для «Крыльев Советов» стали две подряд победы – над «Спартаком» (4:2) в Самаре и «Зенитом» (2:1) в Санкт-Петербурге. Лучший сезон в карьере выдавал Каряка, который клал мячи невероятными ударами издали, со штрафных. Всего он забил 17 голов и стал вторым бомбардиром чемпионата. В матче со «Спартаком» полузащитник оформил хет-трик дальними ударами, а в игре с «Зенитом» сотворил шедевр в концовке при счёте 1:1. Пробил голкипера Вячеслава Малафеева сумасшедшим выстрелом со штрафного с 33 метров.

В 13-м туре перед паузой на Евро-2004 команда Гаджиева переиграла на своём поле будущего чемпиона «Локомотив» – 1:0. Победный гол снова забил Каряка. «Крылья Советов» поднялись в топ-4. Тем временем самарцы продолжали идти к трофею и в Кубке России: в четвертьфинале выбили ЦСКА, в полуфинале – «Торпедо-Металлург». 29 мая на московском стадионе «Локомотив» состоялся финал между «Крыльями» и «Тереком». В том сезоне самарцы были самой посещаемой командой чемпионата (в среднем 23 300 зрителей на домашних матчах), и на кубковом финале они тоже получили мощную поддержку.

Герман Ткаченко президент «Крыльев Советов» «Я хочу многое вспомнить, но остановлюсь, на первый взгляд, на совсем незначительных моментах, которые происходили в тех «Крыльях». Динамичное яркое предматчевое шоу, реклама клубного сайта на игровых футболках, прямая трансляция из раздевалки команды, мотивационный круг футболистов перед началом матча (за это отдельное спасибо Владу Радимову), первый «провинциальный» выезд в 10 000 болельщиков на финал Кубка… Мне кажется, что мы были первыми, кто сделал это в русском футболе».

Тем не менее кубковый финал сложился для «Крыльев Советов» драматично. Самарцы проиграли, пропустив на 90+2-й минуте. Нападающий «Терека» Андрей Федьков забил единственный гол, который принёс трофей клубу из Грозного.

Каряка и Анюков не в лучшем настроении отправлялись в сборную России на Евро-2004. Возвращались же с турнира на фоне ещё более неприятных эмоций. Наша команда провалила Евро – за два сыгранных тура потеряла шансы выйти из группы.

После возобновления чемпионата неудачник кубкового финала не сбавлял темп. Первый круг «Крылья Советов» завершили на третьем месте. По итогам 19-го тура команда Гаджиева поднялась на вторую позицию, а по итогам 20-го – захватила лидерство! Самара бурлила, болельщики не могли поверить своему счастью: за треть до финиша сезона их «Крылья Советов» превратились в первого претендента на золото. Гаджиеву пришлось отвечать на вопросы, будет ли он пресекать разговоры в команде о чемпионстве.

«Смотря какие будут разговоры, – объяснял тренер. – Если пижонского порядка, конечно, пресеку. А реальные, спокойные – к чему запрещать? Люди мечтают о чём-то, надеются, строят планы. Что же здесь плохого? Пусть не всегда эти планы реализуются. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом – по-моему, хорошая пословица».

АНДРЕЙ КАРЯКА Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

Дальше у «Крыльев Советов» были встречи со «Спартаком» и «Зенитом». Если в первом круге матчи с топами помогли «Крыльям» взлететь, то теперь опустили команду Гаджиева с рекордной высоты на четвертое место. «Спартаку» Невио Скалы самарцы проиграли в Москве – 1:3, а «Зениту» Властимила Петржелы уступили дома со счетом 0:1. Причем во второй встрече Каряка не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Ещё через пару туров «Крылья Советов» потерпели на своем поле поражение от «Шинника» (1:2), тем не менее оставались в борьбе за медали. Казалось, бронза всё же уплывет из рук самарцев. За два тура до финиша команда Гаджиева свалилась на пятое место – отставала от замыкавшего топ-5 «Зенита» на три очка.

Но «Зенит» и ещё один конкурент самарцев «Торпедо» дали своему преследователю шанс, проиграв в 29-м туре, и «Крылья Советов» этим шансом воспользовались. Сначала команда Гаджиева переиграла дома «Ротор» (1:0), а в последнем туре дожала «Сатурн» (2:1) в Раменском. Победа получилась волевой. Хозяева забили первыми, но голы защитников Колодина и Анюкова во втором тайме принесли Самаре бронзу.

«Я сейчас чувствую огромную радость. Ведь для моей родной Самары третье место – это супердостижение. И ещё испытываю облегчение, которое после поражения от «Терека» в финале Кубка могла принести только хорошая победа. Честно говоря, я вообще отыграл матч через сильное недомогание. Но не выйти на поле в этой игре, конечно, не мог», – признавался Анюков.

К сожалению, Самара не сумела сохранить свою яркую «бронзовую» команду, несмотря на то что в следующем году «Крылья Советов» ждал старт в еврокубках. Финансовые проблемы клуба привели к тому, что уже через год самарцы боролись за выживание и с трудом сохранили место в элите, финишировав на 14-м месте. Накапливались долги перед игроками и за трансферы, Ткаченко уже в апреле 2005-го заговорил о возможном снятии команды с чемпионата. Потом пришлось продавать лидеров – ведущие игроки уходили один за другим.

Герман Ткаченко президент «Крыльев Советов» «Я должен сказать и о своих ошибках. Не смог конвертировать успех в хорошие отношения с властью и местным бизнесом, ввязался в битву кошельков, хотя оказался совершенно к этому не готов. Избежать этого тогда было сложно, в силу выбранного темпа, желания побеждать, двигаться вперед, в силу отсутствия опыта».

В августе 2005-го уже без Каряки, Тихонова, Анюкова, Колодина, Соузы, Мойзеса, Овие, Пошкуса и Полякова «Крылья Советов» начали выступление в квалификации Кубка УЕФА. Во втором раунде прошли БАТЭ из Беларуси, победив и дома, и в гостях с одинаковым счётом 2:0. А в первом раунде, когда оставался один шаг до группового этапа, самарцы попали на АЗ из Алкмара. Что за игры получились с голландцами! Дома «Крылья Советов» победили с хоккейным счётом 5:3. А спустя две недели на выезде забили первыми, удерживали ничью до 80-й минуты, но в концовке, оставшись вдесятером из-за удаления, пропустили два мяча. Решающий – с пенальти. АЗ выиграл со счётом 3:1, поэтому прошёл дальше благодаря правилу выездного гола.

Так закончилась история «бронзовой» команды «Крыльев Советов», которая заставила Самару поверить, что в футболе случаются чудеса.