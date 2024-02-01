«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча начнётся в 23:15

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В четверг, 1 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Матч начнётся в 23:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз в очном матче сегодняшние соперники встречались в 1-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом переиграл «Вулверхэмптон» благодаря голу защитника Рафаэля Варана на 76-й минуте.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 29 очков и расположился на 11-й строчке.