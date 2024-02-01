Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от Кубка равноправия

Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от Кубка равноправия
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего Кубка равноправия.

«Турнир достаточно интересный, мы сыграем три игры в рамках Кубка Равноправия, а также одну-две игры вне этого турнира. Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры. Нам нужно посмотреть, над чем нам нужно работать, чему более пристальное внимание уделить», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На втором сборе сине-бело-голубые в рамках Кубка равноправия сыграют с «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля). На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак рассказал о планах команды на втором сборе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android