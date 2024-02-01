Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от Кубка равноправия

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего Кубка равноправия.

«Турнир достаточно интересный, мы сыграем три игры в рамках Кубка Равноправия, а также одну-две игры вне этого турнира. Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры. Нам нужно посмотреть, над чем нам нужно работать, чему более пристальное внимание уделить», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На втором сборе сине-бело-голубые в рамках Кубка равноправия сыграют с «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля). На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.