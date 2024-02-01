Тренер «Зенита» Семак рассказал о планах команды на втором сборе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды на втором сборе.

«На вторых сборах мы будем уделять больше внимания подготовке к игре и тем игровым моментам, которые будут нам нужны. На первых сборах акцент был сделан на функциональное состояние, а на вторых — на игровых компонентах. Мы сыграем в турнире, в ходе которого постараемся получить как можно больше информации о том, кто и как готов, проанализируем взаимосвязи», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На втором сборе сине-бело-голубые в рамках Кубка равноправия сыграют с «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля). На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.