Российский главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему вернулся к тренерской работе.

«Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы. Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдёт разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024 года. В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).