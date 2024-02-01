«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» Галтье

Завершился товарищеский матч в рамках турнира Равноправия, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом на шестой минуте отметился 36-летний полузащитник Юй Ханьчао.

Напомним, в среду, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. В следующем товарищеском матче китайская команда встретится с бразильским «Сантосом» в рамках турнира Равноправия. Чуть позже «Шанхай Шэньхуа» сыграет и с петербуржским «Зенитом».