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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» Галтье

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» Галтье
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Завершился товарищеский матч в рамках турнира Равноправия, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и катарский «Аль-Духаиль». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом на шестой минуте отметился 36-летний полузащитник Юй Ханьчао.

Напомним, в среду, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего российского специалиста Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. В следующем товарищеском матче китайская команда встретится с бразильским «Сантосом» в рамках турнира Равноправия. Чуть позже «Шанхай Шэньхуа» сыграет и с петербуржским «Зенитом».

Кубок равноправия
01 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
1 : 0
Аль-Духаиль
Доха, Катар
1:0 Ханьчао – 6'    
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