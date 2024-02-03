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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 23-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 23-го тура АПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 3 февраля, матчем между ливерпульским «Эвертоном» и лондонским «Тоттенхэмом» стартует 23-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

3 февраля, суббота:

«Эвертон» — «Тоттенхэм» — 15:30 мск;

«Ньюкасл» — «Лутон Таун» — 18:00 мск;

«Бёрнли» — «Фулхэм» — 18:00 мск;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» — 18:00 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» — 20:30 мск.

4 февраля, воскресенье:

«Челси» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;

«Борнмут» — «Ноттингем Форест» — 17:00 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 17:00 мск;

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 19:30 мск.

5 февраля, понедельник:

«Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 23:00 мск.

На текущий момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 51 очко в 22 играх. На второй строчке расположился «Манчестер Сити», заработавший 46 очков после 21 матча АПЛ. На третьем месте идёт «Арсенал», который набрал 46 очков в 22 играх.

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