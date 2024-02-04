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Источник: «Спартак» близок к трансферу голкипера из ЦСКА

Источник: «Спартак» близок к трансферу голкипера из ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», в ближайшее время может стать игроком «Спартака». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, переговоры находятся на довольно продвинутой стадии. Отмечается, что сделка, возможно, уже будет оформлена в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале». Сообщается, что «Спартак» обсуждал варианты с голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым и вратарём «Краснодара» Станиславом Агкацевым. От первого варианта отказались сами красно-белые, а по Агкацеву не удалось договориться с «Краснодаром».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.

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