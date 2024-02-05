Фанаты «Арсенала» вспомнили Аршавина после гола Троссарда в ворота «Ливерпуля»

Болельщики «Арсенала» вспомнили бывшего российского футболиста лондонцев Андрея Аршавина после забитого мяча нынешнего игрока команды Леандро Троссарда в матче 23-го тура АПЛ в ворота «Ливерпуля» (3:1).

«Троссард напоминает мне об Аршавине. Какой замечательный футболист», — написал один фанат;

«Троссард — наш Аршавин», — ответил другой болельщик;

«Троссард — это Аршавин наших дней», — заявил фанат лондонцев.

Напомним, Троссард в конце второго тайма получил мяч, прошёл по флангу и забил мяч, отправив его между ног Алисону Бекеру. Фанаты отметили, что этот гол очень похож на забитый мяч Аршавиным в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года в ворота сборной Нидерландов и Эдвина ван дер Сара (3:1).

На данный момент «Арсенал» набрал 49 очков за 23 встречи и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.