Сёмин назвал лозунг, который использовал при работе в клубах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как ему удавалось сохранять энергию и мотивацию для дальнейшей работы.

«Наверное, мне немножко больше повезло на руководителей, с которыми я работал. В 2000-е годы мы продолжали это дело, которое начали в «Локомотиве». Нам помогали, создавали прекрасные условия, чтобы «Локомотив» становился лучше. Почему не выгорел? Сложно на это ответить. У каждого есть своя природа. У меня одна ситуация, у Олега (Романцева. — Прим. «Чемпионата») – другая. Взаимоотношения с руководителями тоже менялись. Но, наверное, с первого периода моей работы принял для себя такой лозунг: «Там, где я могу повлиять, внести какие-то свои методы, должен работать». Если не могу повлиять на руководителя, этого и не делал. Но я могу повлиять на игроков, с которыми работаю. Это моя прямая обязанность. Я это и делал. Весь негатив пропускал мимо ушей. Я знаю, что я могу», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Последним местом работы опытнейшего российского специалиста является футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году. Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.