Гурцкая: «Спартак» испортил настроение Соболеву, он сильнее Угальде в два раза

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил игровой уровень нового нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Это грабёж. Даже если его купили за € 13 млн, то Бителло должен стоить € 30 млн. Это несоизмеримого уровня игроки.

€ 13 млн — это статус звезды. Угальде слабее Соболева в два раза. Физически? Нет, как функционал нападающего, он намного слабее Соболева. У «Спартака» есть игрок сильнее в команде, а они портят настроение своему нападающему.

Промеса нельзя посадить на скамейку, это «взорвёт» спартаковские трибуны. Если будет выходить пара Квинси – Угальде, то мы на лавке получим самую недовольную и авторитетную пару российских игроков», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За этот период он принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. В нынешнем сезоне российский нападающий сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в минувшем январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.